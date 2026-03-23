見た目は「当時モノ」 中身は「最新」の理想形住友ゴム工業（ダンロップ）は2026年3月19日、DUNLOP「SP4（エスピーフォー）」を同年4月より順次発売すると発表しました。本商品は1975年に発売されたタイヤの復刻モデルで、トレッド（接地面）デザインは当時のまま、サイドデザインはクラシックカーを象徴する意匠へと再構築されています。今回発表された「SP4」は、当時のパターンや意匠を詳細に参照し、オリジナルの造形を踏