「レゴ」と「NIKE」がコラボレーションした「Nike Air Max 95 x レゴ セット」が、3月28日（土）から、全国の「レゴ ストア」や「レゴ」公式オンラインストアなどで発売。一般販売に先駆け、3月19日（木）より、各店舗で予約受付を開始した。【写真】楽しいギミックも搭載！コラボアイテムの詳細■かわいいミニフィギュアも付属今回発売される「Nike Air Max 95 x レゴ セット」は、「レゴ ブロック」の創造的な遊びと「NIKE