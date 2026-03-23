歓喜の瞬間、しばし静寂が訪れた。オーストラリアで開催された女子アジアカップで、なでしこジャパンは決勝でオーストラリアを１−０で破り、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。試合後のセレモニーでは、キャプテンの長谷川唯が誇らしげに優勝トロフィーを掲げる。その大役が高橋はなにも回ってくる。だが、26歳DFの時は、後ろの選手たちがノーリアクション。JFAなでしこサッカーの公式アカウントが、「盛り上げるよ〜！