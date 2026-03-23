築130年の茶倉庫を再生 クラウドファンディングで7500万円 人気ロックバンド「ASIAN KUNG―FU GENERATION」のボーカル・後藤正文さんらが手掛けた音楽スタジオがついにオープンしました。 【写真を見る】静岡県藤枝市茶町にオープンしたのは「MUSIC inn Fujieda」 築130年の蔵を改修したスタジオには、若い音楽家の育成とまちの活性化という期待が込められています。 静岡県藤枝市茶町にオープン