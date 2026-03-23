静岡REXが初開催 競技用車椅子と大きなボールが特徴 2026年3月22日、静岡県袋井市で「車椅子ソフトボール」の大会が行われました。 【写真を見る】車椅子ソフトボール「エコパチャレンジカップ2026」開催 10代から70代まで約60人が熱戦=静岡・袋井市 袋井市の小笠山総合運動公園で午後1時から行われたのは、「車椅子ソフトボールエコパチャレンジカップ2026」です。浜松市を拠点に活動する「静岡REX」