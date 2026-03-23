3月23日、静岡市葵区の山中で1人で登山をしていたイギリス国籍の男性が道に迷う遭難事故がありました。男性は救助され、けがはありませんでした。 遭難したのは、旅行中で日本を訪れていたイギリス国籍の男性（23）です。 警察によりますと、23日午後1時過ぎ、静岡市葵区崩野にある智者山の登山道で「道に迷ってしまった」と本人から110番通報がありました。 通報を受けて警察の山岳遭難救助隊と消防が捜索に向かい、約3時間半