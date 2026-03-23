行政区再編に伴う議論に決着 中央区・天竜区で各1議席減 浜松市議会は議員定数を現在の46から44に削減する条例改正案を賛成多数で可決しました。 【動画】浜松市議会が議員定数を46から44に削減する条例改正案を可決 天竜区は"1票の格差"是正へ=静岡・浜松市 3月23日午後に開かれた浜松市議会の本会議で可決されたのは、議員定数を現在の46から44に削減する条例改正案です。 浜松市では2024年、行政区を7区から3区に再編したこ