ラグビー部のない高校生も参加 ヤマハ大久保グラウンドが拠点 ラグビー・リーグワン静岡ブルーレヴズの高校生年代のユースチームが、2026年4月から活動を開始します。 【動画】ラグビー・リーグワン静岡ブルーレヴズ 高校生年代のユースチーム始動へ ラグビー部のない高校に通う生徒も=静岡 競技人口の減少に歯止めをかけるべく動き出した、新たなチ