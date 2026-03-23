事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡に関してアメリカ、イラン双方の駆け引きが続いています。開放か完全封鎖か。世界中でエネルギー価格が高騰する中、その行方が注目されます。アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授とお伝えします。■これまでも時間区切ってきたトランプ大統領ホルムズ海峡が事実上の封鎖となってまもなく1か月。現在もおよそ1000隻の大型船が取り残されている状況です。そのホルムズ海峡について今月21