タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。人生で始めて買ったという物を紹介した。第1子妊娠中のみちょぱは、オープニングトークで「人生で始めて抱き枕を買ったんですよ」と報告。夫でタレントの大倉士門が買ってくれたそうで、「どこでも熟睡できる人間で、睡眠に困ったことがなかったけど、妊娠して寝苦しくなるというのも情報で聞い