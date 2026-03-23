タレントの板野友美（34）が、豪華な“友飯”が並ぶ食卓の様子を公開し、注目を集めている。【映像】板野友美の660万円超の愛車や豪華食卓（複数カット）2021年1月にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、4歳の長女・ベビちんの育児に奮闘している板野。これまでも「#友飯」とハッシュタグをつけた品数豊富な手料理や、新居のプールで遊ぶベビちんの姿、広々としたオシャレなリビングなど、私生活の