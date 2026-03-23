【北京＝照沼亮介】世界的企業の経営者らが集まる国際会議「中国発展ハイレベルフォーラム」に、今年は日本企業関係者が招待されなかった。中国政府は、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に反発を強めており、対抗措置の一環として日本企業を排除した模様だ。会議は２２〜２３日、中国・北京で開かれた。投資を呼び込む目的で、中国政府直轄の調査研究機関が主催している。参加者名簿によると、外国企業では米アップルのティム