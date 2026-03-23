俳優の綾瀬はるか（４０）が２３日、都内で行われた、主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（４月１７日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。お披露目の時を迎えて「ラブレターをお渡しするような気持ち」と照れ笑いを浮かべた。２０００年３月に発生した地下鉄脱線事故にまつわる実話を基に描いたドラマ。綾瀬演じるナズナが脱線事故で亡くなった高校生に向け、２４年越しにラブレターを贈るところから物語が始まる