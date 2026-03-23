アメリカのトランプ大統領は、イランとの間で、中東での対立をめぐる協議がこの2日間行われたと明らかにしました。トランプ氏は、協議について「非常に良好で生産的だった」と強調し、今後も協議を続ける考えを示しています。また、協議の雰囲気や内容を踏まえ、イランの発電施設やエネルギーインフラに対するあらゆる軍事攻撃を5日間延期するよう指示したとしています。ただ、この延期措置は、現在続いている協議がうまく進むこと