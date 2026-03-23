人気TikTokerでライバーの夢幻が、プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（32＝大橋）−WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）戦などが行われる5月2日の格闘技イベント「THE DAY」（東京ドーム）の「TikTok LIVEアンバサダーオーディション」で優勝した。上位18人にラウンドガールや選手と共に入場する権利などが与えられた。オーディションはTikTokライブにて、16日から22日までに日程で開催。配信者は