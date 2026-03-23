ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が開幕目前に３Ａ降格を告げられ、一部の韓国メディアが暴発寸前となっている。キム・ヘソンは出場したオープン戦の９試合で打率４割９厘をマーク。ＷＢＣ韓国代表での活動を経てチームに再合流し、流動的となっている二塁のレギュラー候補として母国から大きな期待を集めていた。しかし、開幕のロースターから外され、打率１割１分６厘だったフリーランドがチャンスをつかんだ