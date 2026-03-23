テックウインドは3月20日、「be quiet!」ブランドのＰＣケース新製品として、ARGBイルミネーションと高エアフロー設計を融合したというATX対応PCケース「PURE BASE 501 DX」を発売した。想定売価は17,980円前後。be quiet!から高エアフローATXケース「PURE BASE 501 DX」発売 - フロントと内部にARGBライティングATXサイズまでのマザーボード搭載をサポートするPCケース製品。同シリーズのミニマルデザインを継承しつつフロントと