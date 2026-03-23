人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人の存在を明かし、多くの反響が寄せられている。ヒカルは２３日までにエミリンのＹｏｕＴｕｂｅに出演。「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」と題した動画で恋愛話について追及され、「今７時に起きてるし、夜の２４時には寝るから、夜遊ぶ暇なんてなくて。１人の女の子とだけ会ってて、その子は趣味が料理と掃除」と告白。