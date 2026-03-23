鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示していた問題で、新たに伊仙町がふるさと納税の返礼品として扱っていたことが分かりました。 伊仙町によりますと、取り扱っていた期間は2023年1月から10月までで、この間の寄付件数は今わかっているだけで487件、寄付額は561万円です。 水迫畜産の牛肉をふるさと納税の返礼品としていたのは、指宿市、南九州市、鹿児島市、姶良市、鹿屋市、枕崎市、垂水市、伊仙町の8の自治