モデルで俳優の佐々木希さん（38）が2026年3月19日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の白いドレス姿を披露した。「最近、髪切ったんです」佐々木さんは、「最近、髪切ったんです」といい、白いドレスを着たショットやオールブラックのミニ丈コーデ、カメラに向かって微笑む動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、スカート部分がシアー素材になったミニ丈の白いドレスを着用。白い壁をバックに、前髪ありのボブ