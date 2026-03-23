戦後、奄美群島は日本から切り離され、アメリカ軍の統治下に置かれました。 1953年の奄美群島の日本復帰をテーマにした、高校生の創作劇「朝は明けたり」の公演が、奄美市でありました。 午前5時、奄美市の名瀬港に伊集院高校演劇部の生徒26人が到着しました。 （伊集院高校演劇部 宮原咲希さん）「朝早くから横断幕で迎えてもらえると思っていなかった、島の人の温かさを感じている」 伊集院高校演劇部は、奄美群島の