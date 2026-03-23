鹿児島県鹿屋市で23日、火事があり、住宅や倉庫合わせて3棟が全焼しました。 鹿屋警察署によりますと、23日午後2時すぎ、「火事です。家が燃えています」と119番通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鹿屋市王子町の西田郁男さん(88)の木造平屋住宅1棟と同じ敷地にある木造倉庫2棟が全焼しました。 西田さんはこの家に妻と二人暮らしで、出火当時、西田さんが家にいましたが逃げ出し、けがはありません