ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「3月の終わりまでにやると運気が上がる人・下がる人の違い」について解説します。「最近なんとなくうまくいかない……」。それ、タイミングの問題かもしれません。3月末は、環境や気持ちが大きく切り替わる時期です。新生活や人間関係の変化を前に、「なんとなく落ち着かない」と感じる人も多いのではないでし