秋田朝日放送 プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスのアンバサダー銀次さんなどが２３日秋田県庁を訪れ、鈴木知事に県内で行われる１軍公式戦をＰＲしました。 ２３日秋田県庁を訪れたのは、球団の森井誠之社長と元選手で楽天イーグルスアンバサダーを務める銀次さん、岡島豪郎さんの３人です。鈴木知事に前田健太投手のサイン入りキャップとドラフト２位で入団した秋田県美郷町出身の伊