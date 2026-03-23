オリックス元監督・中嶋聡さん 23日 秋田市内 北秋田市出身でプロ野球オリックス・バファローズを監督としてリーグ３連覇や日本一に導いた中嶋聡さんのトークショーが２３日秋田市で開かれました。 中嶋聡さんは、当時の鷹巣農林高校からプロ入りし、２９年の現役生活を送ったのち２０２０年途中からおととしまでオリックスの監督代行や監督を務めました。現在は、チームのシニアディレクタ&