トランプ米大統領 米合衆国とイランは、過去２日間にわたり、中東における両国の敵対関係の完全かつ全面的な解決に向けて、非常に良好で生産的な協議を行ってきたことを報告できることをうれしく思う。私は現在進行中の会合と協議の成功を条件として、イランの発電所およびエネルギーインフラに対するあらゆる軍事攻撃を5日間延期するよう国防省に指示した。