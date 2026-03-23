サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は22日、ホームで仙台との「みちのくダービー」に臨みました。大勢のサポーターが詰めかけましたが、1対0で敗れました。山形と仙台が激突する「みちのくダービー」。両チームのサポーターおよそ1万4000人がスタジアムを埋め尽くしました。山形サポーターと仙台サポータ&