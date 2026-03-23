男性も積極的に長期の育児休業を取得できるよう、愛知県一宮市では2026年4月から、県内の自治体で初めて「育休カバー手当」を導入します。特に男性が育休をとる後ろめたさを解消するのが狙いですが、普及にはさまざまな壁があるようです。 ■誰かへの“しわ寄せ”…から“持ちつ持たれつ”へ 一宮市議会で23日、全会一致で可決された「育休カバー手当」の条例案は、育休を取る職員の業務をカバーし