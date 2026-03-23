MBSの松井愛アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新し、息子の大学卒業を報告。卒業式の顔出しショットに反響が寄せられている。【写真】「男前！」「森本慎太郎さん似」 MBS松井愛アナの22歳息子松井アナは「大学卒業おめでとう」と祝福し、「この22年間色々なことがあり過ぎて、、でも、一言で言うと『全部初めてのことで勉強になった』そして『おもしろかった』」と感謝。「母親業、第2章の終わり。今までありが