2025年、埼玉県八潮市で陥没した道路にトラックが転落し、男性が死亡した事故で、当時の救助活動の方法などを検証していた検討委員会が一連の救助活動について「おおむね妥当」とする最終報告書を公表しました。2025年1月、八潮市で陥没した道路にトラックが転落し、男性運転手（74）が死亡したほか、救助活動にあたった消防隊員2人がけがをしました。当時の救助活動の是非や今後の課題などについて、救助の初動対応にあたった草加