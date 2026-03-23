テレビ朝日系「出川一茂ホラン★フシギの会」が２０日に放送され、出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋の３人がＭＣを務めた。この日は２０２６年問題をテーマに穴埋め問題を進行した。「東京都内の○○が頻繁に○○する」という問題に、ホランは「『東京都内の水道が頻繁に断水する』。ちょうど、その時期」と回答した。不正解とアナウンスされると、一茂は「何か、すげえ自信持って言うのに…何か」とホランの自信満々の態度にク