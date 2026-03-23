千葉県警の本部長が、これまでの経験で培った組織運営の知見などを、女性リーダーならではの視点で職員に話しました。千葉県警・青山彩子本部長：職員一人ひとりの力を最大限に引き出す、人を中心とした組織運営が欠かせないと思っております。23日、千葉県警本部では、青山彩子本部長の講演会が行われ、警察職員およそ170人が参加しました。青山本部長は、女性リーダーならではの視点で、出産後の職場への復帰や、家族がいるなか