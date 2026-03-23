女子サッカー・アルビレックス新潟レディースは22日、アウェーでノジマステラ神奈川相模原と対戦。1点が遠く、競り負けました。前節は1点差で下した相模原との連戦。この日は序盤から相手に押し込まれます。前半18分には園田瑞貴のクロスに江粼杏那が走り込みますが……枠の上、ゴールとはなりません。守っては前半25分、相手の強烈なシュートを守護神・久野吹雪がファインセーブ。しか