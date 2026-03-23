“ロス五輪世代”U-21日本代表は23日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニング初日の活動を行った。3日間の国内活動を終えた後に韓国に発ち、27日にU-21アメリカ代表と、29日にU-23韓国代表と対戦する。初日の活動では、招集メンバー25人中24人が参加。FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)がコンディション不良で練習を欠席した。また、フィールドプレーヤーは練習開始から室内で調整をした6人、ジ