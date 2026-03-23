インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがキャリア通算71本目となる直接FKを叩き込んだ。22日に開催されたメジャーリーグサッカー(MLS)第5節でインテル・マイアミはニューヨーク・シティFCと対戦。前半4分に先制したインテル・マイアミだったが、17分と後半14分に失点して逆転を許してしまう。しかし、直後の16分にメッシの左足から同点ゴールが生まれる。FKの好機を得ると、キッカーを務めたのが