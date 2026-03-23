【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月25日にリリースされる、King & Princeの18枚目のシングルの表題曲「Waltz for Lily」のMVがYouTubeにて公開された。 ■音源の先行配信も開始 「Waltz for Lily」は3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & P