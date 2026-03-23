本日の日経平均株価は、中東情勢を巡る先行き不透明感からリスク回避の売りが優勢となり、前営業日比1857円安の5万1515円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は3社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を4100円→5500円に引き上げたギフトホ