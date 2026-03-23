ボートレース多摩川の「男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯」は24日の3、4、9、10Rで男子W準優勝戦、5、6、11、12Rで女子W準優勝戦が行われる。男子W準優勝戦組で注目の存在は4R1号艇と9R2号艇で登場する安田吉宏（39＝三重）だ。予選最終日の4日目は6R6号艇の1走。スタートは大外からコンマ09の3番手。だが、4コースカドの浜崎誠がコンマ07のトップスタート、5コースの加藤翔馬がコンマ08の2番手スタートを決め