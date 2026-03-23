アフリカの多くの国で日本のアニメが人気を集める中、現地のクリエイターたちの手で自らの作品を生み出す取り組みが始まっています。雇用を生み出すだけではない、その先にある未来とは。今月、都内で開かれた2つの短編アニメの上映イベント。アフリカに伝わる伝説や神話をもとにしたファンタジー作品で、制作したのはナイジェリアとガーナのクリエイターです。上映後、アニメに関わる企業や団体が様々な視点から講評し、それぞれ