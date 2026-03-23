タレント・しみけん（46）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、飛行機でまさかの偶然があったと報告した。しみけんは「飛行機なうなんだけど隣の席が石破さんだ！！」と、たまたま石破茂前首相が隣の席だったと投稿。「石破さんから、お世話になってます言質とって下さい」というコメントが寄せられたが、さすがのしみけんも「ずっと勉強と読書をされてるので声かけられる雰囲気では…」とためらっていた。そ