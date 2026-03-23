今季からヤクルトの指揮を執る池山隆寛監督（60）が22日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）内の恒例企画「セ・リーグ監督座談会2026」に出演。チームの看板バッターについて“池山節”でライバル5球団監督の笑いを誘った。27日の開幕を前に行われた今年で11回目を迎える名物企画。座談会は現役時代に“ブンブン丸”の愛称でファンに愛され、思い切りの良いスイングで通算304本塁打をマークした池山新監督の話題で