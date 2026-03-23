連合は２３日、２０２６年春闘の第１回集計結果を発表した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた平均賃上げ率（回答１１００労働組合、加重平均）は前年同期比０・２ポイント減の５・２６％となり、全体目標の「５％以上」を上回った。１回目の集計で賃上げ率が５％を超えるのは３年連続となる。全体の平均賃上げ額は１４１円減の１万７６８７円だった。ベア実施が確認できたのは９６０労組で、平均