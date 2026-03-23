2022年、埼玉県飯能市の住宅で親子3人が殺害された事件で、被告の男が、無期懲役の判決を不服とし控訴しました。飯能市の斎藤淳被告は2022年12月、アメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさんと妻の森田泉さん、娘の森田ソフィアナ恵さんをオノで殺害するなどした罪に問われています。1審のさいたま地裁は先週、斎藤被告に無期懲役の判決を言い渡していましたが、この判決を不服として、被告が23日までに控訴したこ