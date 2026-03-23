女優の広瀬アリスが3月22日、Xを更新。その発言が思わぬ波紋を呼んでいる。「この日、彼女は突然《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの》と、ファンとしての心構えを説き始めたのです。その後も、《その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神》《自