『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』 『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』 ”きすみん”こと天羽希純は、東京都生まれ。T164。キュートな顔立ちに美ボディで熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i2」が2025年末をもって解散。