バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「装動 仮面ライダーゼッツ AGT4 Feat.装動 仮面ライダーガヴ(12個入)」(7,788円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「装動 仮面ライダーゼッツ AGT4 Feat.装動 仮面ライダーガヴ(12個入)」(7,788円)【装】着して【動】かす【装動】シリーズより、『仮面ライダーゼッツ』第4弾が