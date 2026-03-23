一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』が、6月13日の授賞式で表彰する全78部門の詳細およびそのエントリー作品を発表した。また『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アンバサダー』に中島健人、畑芽育が決定し、6月5日から開催されるMAJアワードウィークの詳細も発表されている。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国