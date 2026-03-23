なにわ男⼦が2025年に開催した全国ツアー＜なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’＞の模様が、ライブBlu-ray & DVDとして4月29日にリリースされることが決定した。本ツアーは4thアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、新潟を⽪切りに全国9ヶ所で開催。映像作品には横浜アリーナ公演を余すことなく映像化し収録する。旅と冒険をテーマにした壮⼤なセットと多彩なパフォーマンス、憧れのサーク