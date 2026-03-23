DEZERTが、47都道府県ツアーの集大成となるワンマン公演＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」＞を、2026年3月20日に千葉・幕張メッセ イベントホールにて開催した。47都道府県ツアーの集大成として位置づけられた本公演は、ダブルアンコールを含む約2時間40分にわたり繰り広げられたステージとなり、ツアーを通して積み重ねてきた感情と音楽を凝縮。新曲「音楽」も初披露されるなど、DEZERTの現在地と