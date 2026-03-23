春の着こなしをぐっと爽やかに見せるなら、ブルーのトップスに注目！ 清潔感のある色味は、シンプルなコーデも洗練された印象に導いてくれるはずです。特に春は、ブラウスやシャツなど軽やかな素材で上品に取り入れるのがおすすめ。今回は【しまむら】で見つけた、ブルートップスを紹介します。 甘めなティアードデザインも大人の表情に 【しまむら】「チュニックブラウス」\2,189（税込） しま